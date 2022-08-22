Левандовски вошёл в историю «Барселоны» с необычным достижением

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски стал автором необычного статистического достижения благодаря голам в поединке Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (4:1).

Как информирует в социальных сетях MisterChip, польский нападающий стал лишь третьим футболистом в истории «сине-гранатовых», которому удалось отметиться двумя забитыми мячами в день своего рождения. 21 августа поляку исполнилось 34 года.

Ранее подобное достижение покорилось легендарному бразильцу Роналдо и испанцу Хулио Салинасу.

После двух проведенных туров «сине-гранатовые» набрали четыре балла и занимают пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.