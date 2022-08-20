Пуч: «Последние недели в «Барселоне» были непростыми»

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч рассказал, как уходил из «Барселоны».

«Оставаться в команде и смотреть со стороны, как мои товарищи играют, было крайне болезненно. Последние недели моего пребывания в Каталонии сложились очень непросто. Всё это заставило меня всерьёз задуматься о смене обстановки – иногда футболисту приходится принимать тяжёлые решения. Я чувствовал потребность в переменах, так как не играл. Мне хотелось ощущать свою важность для команды», – рассказал в интервью Marca 23-летний испанец.

Переход Рики Пуча в клуб МЛС был оформлен в начале августа. «Барселона» не получила от американского клуба платы за трансфер, однако сможет рассчитывать на 50% от суммы перепродажи своего воспитанника.