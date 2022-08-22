Хави: «Левандовски – пример для всей команды»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес отметил вклад Роберта Левандовски в сегодняшнюю победу.

Дубль нападающего помог «сине-гранатовым» обыграть «Реал Сосьедад» со счётом 4:1 в матче второго тура Ла Лиги.

«Все видели, что Левандовски способен делать разницу на поле. Он является примером для всей команды благодаря своему отношению к делу. Роберт – наше настоящее и будущее», – отметил главный тренер каталонцев.

34-летний поляк отличился на первой и 68-й минутах – его первые голы в официальных играх за «Барселону».

На счету коллектива Хави Эрнандеса четыре очка после двух туров чемпионата.