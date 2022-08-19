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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» назвала де Йонгу условие, при котором он сможет остаться

 
19 Августа 2022 • 21:09 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.60 2.15
21.08 23:00

«Барселона» готова сохранить в своих рядах полузащитника Френки де Йонга при определённом условии.

В настоящий момент голландец зарабатывает около 14 млн евро в год «чистыми», что вынуждает каталонский клуб либо расстаться с игроком, либо потребовать отказаться от части выплат. По данным журналиста Херарда Ромеро, де Йонг сможет остаться в клубе, если пойдёт на сокращение зарплаты до 9 млн евро в год. Новые условия могут вступить в силу со следующего сезона.

В подписании Френки де Йонга заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сам футболист предпочитает остаться в нынешнем клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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