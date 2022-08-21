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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай и Обамеянг - в заявке «Барселоны», Кунде - нет

21 Августа 2022 • 13:11 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.60 2.15
Через 8 ч. 22 мин.
 

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес огласил заявку команды на поединок с «Реалом Сосьедад» в рамках второго тура чемпионата Испании. В данный список были включены нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Мемфис Депай, которые могут сменить клубную прописку в оставшиеся дни летнего трансферного окна.

Стоит отметить, что предстоящее противостояние пропустит защитник Жюль Кунде, купленный этим летом у «Севильи». «Сине-гранатовым» до сих пор не удалось зарегистрировать новичка.

Матч между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» состоится в Сан-Себастьяне сегодня, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Мемфис Депай Жюль Кунде
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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