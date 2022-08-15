Обамеянг не хочет покидать «Барселону»

Несмотря на интерес к нему со стороны клубов английской Премьер-лиги, Пьер-Эмерик Обамеянг не испытывает особого восторга от идеи возвращения в чемпионат, в котором он выступал четыре года в составе лондонского «Арсенала».

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, Обамеянг хотел бы остаться в «Барселоне» и поиграть с польским нападающим Робертом Левандовски - пусть даже и в качестве его подмены. В прошлом сезоне Обамеянг оказался весьма ценным приобретением - за полсезона он стал лучшим бомбардиром клуба, забив тринадцать голов.

Но, с другой стороны, «Барселоне» надо продавать игроков, чтобы разгружать зарплатную ведомость.