«Будь осторожен с часами»: арбитр пошутил над Левандовски

В воскресенье, 22 августа, состоялся поединок второго тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и каталонской «Барселоной». «Сине-гранатовые» победили со счетом 4:1, а главным героем встречи стал поляк Роберт Левандовски, отметившийся дублем.

После финального свистка рефери встречи Хосе Мунуэра решил пошутить на 34-летним бомбардиром. Он подошел к Роберту и сказал ему: «Будь осторожен с часами».

Напомним, что несколько дней назад Левандовски пострадал от рук грабителя во время автограф-сессии. Злоумышленник украл у звездного нападающего часы стоимостью в 70 тысяч евро. Впрочем, спустя некоторое время полиция задержала преступника, а часы были возвращены владельцу.