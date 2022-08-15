Клопп: «Я не понимаю «Барселону»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением относительно трансферной активности «Барселоны».

Многие футбольные люди уже высказали своё недоумение расходами «Барселоны», которые, как принято считать, не соответствуют финансовым возможностям клуба. Такого же мнения придерживается и Клопп: «Расходы «Барселоны»? Я этого не понимаю. Я не буду тратить деньги, если узнаю, что у меня их не осталось. В моей жизни такое происходило дважды», – приводит Kicker слова немецкого наставника.

Этим летом «Барселона» потратила более 150 млн евро на трансферы, приобретя Роберта Левандовски, Рафинью Диаса и Жюля Кунде. При этом «сине-гранатовые» продолжают претендовать на дорогостоящих игроков.