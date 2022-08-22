Хави – о победе «Барселоны»: «Рискованный ход сработал»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу своей команды в гостевом матче против «Реал Сосьедад» (4:1).

До 66-й минуты на табло горел счёт 1:1, однако в концовке «сине-гранатовым» удалось перевернуть ход противостояния – во многом благодаря заменам Хави.

«Побеждать на этом стадионе всегда трудно. В перерыве мы говорили о том, что нужно как можно чаще использовать пространство впереди. Прошлый матч закончился разочарованием, и сегодняшняя победа очень важна с точки зрения нашей уверенности в себе.

Во втором тайме нам пришлось рискнуть: мы выпустили Рафинью и Ансу Фати, и на поле одновременно находились четыре-пять нападающих. Это было рискованно, но ход сработал – всё прошло хорошо», – приводит AS слова Хави.