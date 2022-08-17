Ван Бастен пристыдил «Барселону»

Мы уже рассказывали о том, сколь беспощадно раскритиковал каталонскую «Барселону» бывший нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт, которому очень не нравится происходящее с Френки де Йонгом. Ван дер Варт назвал руководство клуба «мафией», и в схожем духе, хотя и куда дипломатичнее, высказался Марко ван Бастен.

Он заявил, что за такое поведение клуба было бы стыдно Йохану Кройфу - легендарному наставнику «Барселоны», сделавшую ее такой, какой ее знают нынешние поколения любителей футбола.

- Я уверен, что Кройфу было бы стыдно наблюдать за таким поведением в отношении Френки. Клуб сам изменяет своим привычным стандартам, - цитирует ван Бастена испанское издание AS.