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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ван Бастен пристыдил «Барселону»

 
17 Августа 2022 • 03:16 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.40 3.70 2.05
21.08 23:00

Мы уже рассказывали о том, сколь беспощадно раскритиковал каталонскую «Барселону» бывший нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт, которому очень не нравится происходящее с Френки де Йонгом. Ван дер Варт назвал руководство клуба «мафией», и в схожем духе, хотя и куда дипломатичнее, высказался Марко ван Бастен.

Он заявил, что за такое поведение клуба было бы стыдно Йохану Кройфу - легендарному наставнику «Барселоны», сделавшую ее такой, какой ее знают нынешние поколения любителей футбола.

- Я уверен, что Кройфу было бы стыдно наблюдать за таким поведением в отношении Френки. Клуб сам изменяет своим привычным стандартам, - цитирует ван Бастена испанское издание AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марко Ван Бастен Йохан Кройф Френки де Йонг
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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