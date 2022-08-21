«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад», Ансу и Обамеянг остались в запасе

Бледновато начавшая очередной сезон испанского чемпионата Примеры «Барселона» во втором туре отправилась на север Пиренейского полуострова - в Сан-Себастьян, где ей предстоит игра с традиционно неудобным соперником, «Реал Сосьедад». Накануне встречи наставник клуба Хави Эрнандес объявил состав команды - и в нем не обошлось без сюрпризов.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Дембеле, Педри, Левандовски, Ферран Торрес, Кристенсен, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Бальде, Гави.

Следить за событиями матча между «Реал Сосьедад» и «Барселоной» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.