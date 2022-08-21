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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад», Ансу и Обамеянг остались в запасе

 
21 Августа 2022 • 22:09 Комментировать
Реал Сосьедад
1:1
Барселона
3.40 3.60 2.10
1-й тайм

Бледновато начавшая очередной сезон испанского чемпионата Примеры «Барселона» во втором туре отправилась на север Пиренейского полуострова - в Сан-Себастьян, где ей предстоит игра с традиционно неудобным соперником, «Реал Сосьедад». Накануне встречи наставник клуба Хави Эрнандес объявил состав команды - и в нем не обошлось без сюрпризов.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Дембеле, Педри, Левандовски, Ферран Торрес, Кристенсен, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Бальде, Гави.

Следить за событиями матча между «Реал Сосьедад» и «Барселоной» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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окончен Атлетик Б 1:0 Валенсия 1.75 3.60 5.00
окончен Атлетико М 0:2 Вильярреал 1.90 3.40 4.50
Идет 20 минута Реал Сосьедад 1:1 Барселона 3.40 3.60 2.10
22.08  21:00 Эльче ... Альмерия 2.40 3.20 3.10
22.08  23:00 Жирона ... Хетафе 2.70 2.80 3.05
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