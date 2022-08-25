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Чемпионат Испании. Ла Лига

Исак стал лучшим шведским бомбардиром в истории Ла Лиги

 
25 Августа 2022 • 04:42 Комментировать
Реал Сосьедад
1:4
Барселона
окончен

В матче второго тура испанского чемпионата шведский нападающий Александр Исак смог забить в ворота «Барселоны» уже на шестой минуте матча, хотя это не помогло его «Реал Сосьедаду» набрать хотя бы очко в этой игре.

Но для самого Исака гол стал уже 33-м в истории выступлений в испанском чемпионате, и по этому параметру он вышел на единоличное первое место среди шведских бомбардиров, выступавших в чемпионате Испании.

Исак с 33 голами опережает Генри Карлссона, у которого 32 гола, Джона Гвидетти с 17 голами, Златана Ибрагимовича, который за один сезон 2009\2010 в «Барселоне» забил 16 голов, а также Хенрика Ларссона с 13 мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Александр Исак
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