Исак стал лучшим шведским бомбардиром в истории Ла Лиги

В матче второго тура испанского чемпионата шведский нападающий Александр Исак смог забить в ворота «Барселоны» уже на шестой минуте матча, хотя это не помогло его «Реал Сосьедаду» набрать хотя бы очко в этой игре.

Но для самого Исака гол стал уже 33-м в истории выступлений в испанском чемпионате, и по этому параметру он вышел на единоличное первое место среди шведских бомбардиров, выступавших в чемпионате Испании.

Исак с 33 голами опережает Генри Карлссона, у которого 32 гола, Джона Гвидетти с 17 голами, Златана Ибрагимовича, который за один сезон 2009\2010 в «Барселоне» забил 16 голов, а также Хенрика Ларссона с 13 мячами.