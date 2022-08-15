«Манчестер Сити» отпустит Силву только за 100 миллионов евро, клуб не намерен делать никаких скидок

«Манчестер Сити» не намерен расставаться со своим полузащитником Бернарду Силвой в это трансферное окно. По информации от журналиста Пола Баллуса, «горожане» согласятся отпустить португальца в «Барселону» только за 100 миллионов евро.
Руководство клуба чётко дало понять каталонцам, что не уступит ни копейки в цене на Силву. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить хавбека в команде на следующий сезон.
Напомним, что Бернарду Силва остаётся последней и главной целью «Барселоны» на оставшуюся часть трансферного окна. Сам футболист уже не раз намекал, что открыт к переходу.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе: