«Манчестер Сити» отпустит Силву только за 100 миллионов евро, клуб не намерен делать никаких скидок

«Манчестер Сити» не намерен расставаться со своим полузащитником Бернарду Силвой в это трансферное окно. По информации от журналиста Пола Баллуса, «горожане» согласятся отпустить португальца в «Барселону» только за 100 миллионов евро.

Руководство клуба чётко дало понять каталонцам, что не уступит ни копейки в цене на Силву. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить хавбека в команде на следующий сезон.

Напомним, что Бернарду Силва остаётся последней и главной целью «Барселоны» на оставшуюся часть трансферного окна. Сам футболист уже не раз намекал, что открыт к переходу.