Холанн сравнялся со своим отцом по голам за «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн забил очередной гол за «Манчестер Сити», сравнявшись со своим отцом Альф-Инге Холанном.

Эрлингу потребовалось всего четыре матча, чтобы отличиться тремя голами в составе «горожан». Столько же голов за «Сити» забил и Альф-Инге Холанн, проведя при этом гораздо больше игр – 47. Правда, Холанн-старший выступал преимущественно на позициях центрального полузащитника и крайнего защитника.

Третий гол Эрлинга Холанна пришёлся в ворота «Ньюкасла». Ранее норвежец дважды отличился в поединке против «Вест Хэма». В матчах с «Ливерпулем» и «Борнмутом» молодому форварду забить не удалось.