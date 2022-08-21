«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 31 матче кряду, если открывает счёт

После двух побед в стартовых турах английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» отправился в Ньюкасл. Там подопечные каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы быстро открыли счет благодаря усилиям Илкая Гюндогана.

Статистика благоволит «горожанам» - дело в том, что «Манчестер Сити» не проигрывает уже в 31 игре подряд в рамках АПЛ, в которой команда открывала счет. В последний раз такое случилось в игре с «Эвертоном» 23 мая 2021 - «Манчестер Сити» открыл счет, но проиграл в итоге.

В третьем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» принимает дома «Манчестер Сити», онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.