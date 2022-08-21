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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» лишь один раз выиграл в АПЛ, открывая счёт, но проигрывая к перерыву

 
21 Августа 2022 • 19:41 Комментировать
Ньюкасл
3:3
Манчестер Сити
окончен

В третьем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» пришлось съездить в гости к лондонскому «Ньюкаслу», команда Хосепа Гвардиолы открыла счет, но затем пропустила два мяча и к перерыву оказалась в догоняющих.

Такой сценарий в матчах АПЛ для «Манчестер Сити» складывался ранее шесть раз - и в пяти случаях команда в итоге проигрывала матч. Выиграть в такой ситуации удалось лишь раз - в декабре 2007 года в матче с «Болтоном».

В третьем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» принимает дома гостей из «Манчестер Сити», онлайн-трансляция данной игры доступна на нашем сайте.

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Ньюкасл Манчестер Сити
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