«Манчестер Сити» лишь один раз выиграл в АПЛ, открывая счёт, но проигрывая к перерыву

В третьем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» пришлось съездить в гости к лондонскому «Ньюкаслу», команда Хосепа Гвардиолы открыла счет, но затем пропустила два мяча и к перерыву оказалась в догоняющих.

Такой сценарий в матчах АПЛ для «Манчестер Сити» складывался ранее шесть раз - и в пяти случаях команда в итоге проигрывала матч. Выиграть в такой ситуации удалось лишь раз - в декабре 2007 года в матче с «Болтоном».

В третьем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» принимает дома гостей из «Манчестер Сити», онлайн-трансляция данной игры доступна на нашем сайте.