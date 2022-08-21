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​Гвардиола рассказал, какой первый вопрос он задаёт о новичках

21 Августа 2022 • 15:04 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
8.50 5.00 1.37
Через 1 ч. 25 мин.
 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какой первый вопрос он задаёт о новичках команды.

«Мой любимый игрок – это хороший человек. Не поймите меня неправильно, они должны быть футболистами, им нужно иметь эго, но не слишком высокое. Первый вопрос, который я задаю спортивному директору о новичке такой: «Как он в человеческом плане?».

Я не интересуюсь их навыками, потому что в нашем отделе скаутов подбирают только хороших игроков», - высказался Гвардиола в интервью Sky Sports.

Последним громким приобретением «Манчестер Сити» является подписание нападающего Эрлинга Холанна. Он уже успел забить два гола за клуб, оформив дубль в матче против «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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21.08  18:30 Ньюкасл ... Манчестер Сити 8.50 5.00 1.37
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