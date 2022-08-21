Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какой первый вопрос он задаёт о новичках команды.

«Мой любимый игрок – это хороший человек. Не поймите меня неправильно, они должны быть футболистами, им нужно иметь эго, но не слишком высокое. Первый вопрос, который я задаю спортивному директору о новичке такой: «Как он в человеческом плане?».

Я не интересуюсь их навыками, потому что в нашем отделе скаутов подбирают только хороших игроков», - высказался Гвардиола в интервью Sky Sports.

Последним громким приобретением «Манчестер Сити» является подписание нападающего Эрлинга Холанна. Он уже успел забить два гола за клуб, оформив дубль в матче против «Вест Хэма».