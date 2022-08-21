Фоден проводит 100-й матч за «Манчестер Сити» в АПЛ - самый молодой игрок, добравшийся до этого рубежа

В третьем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» пришлось съездить в гости к лондонскому «Ньюкаслу», команда Хосепа Гвардиолы открыла счет, но затем пропустила два мяча и к перерыву оказалась в догоняющих. Тем не менее, во второй половине игры борьба продолжается, на данный момент в матче забиты уже шесть голов.

Фил Фоден вышел на матч в стартовом составе - он проводит свой сотый матч в АПЛ в составе клуба. Фоден, которому 22 года и 85 дней, стал самым молодым игроком в истории «Манчестер Сити», добравшимся до такого рубикона.

В третьем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» принимает дома «Манчестер Сити», онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.