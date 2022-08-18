Альварес: «Главная цель – поскорее адаптироваться и помочь команде голами и ассистами»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал о своих целях на сезон. Напомним, что аргентинский форвард присоединился к команде Хосепа Гвардиолы этим летом из «Ривер Плейта».

«Конечно, победа в Английской премьер-лиге станет одной из основных задач. Моя главная личная цель – поскорее адаптироваться и помочь команде голами и ассистами», – сказал аргентинец в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

22-летний Альварес появлялся на замену в обоих матчах Английской премьер-лиги, которые «горожане» провели в новом сезоне. За 28 минут нападающий не отметился ни одним результативным действием.