Бернарду Силва: «Мы не справились с контратаками «Ньюкасла»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о матче против «Ньюкасла», который завершился со счётом 3:3.

«Тяжёлая игра. Мы хорошо начали – первые 15 минут были за нами, но затем «Ньюкасл» перехватил инициативу и мог забить до перерыва больше двух голов.

Мы сыграли достойно, но плохо противостояли контратакам соперника. Это не могло не сказаться – и это принесло нам много проблем.

Я немного разочарован тем, что мы не смогли вырвать победу, но важно отметить то, как мы отыгрались после 1:3. Далеко не идеальное выступление, но семь очков после трёх туров – это неплохой показатель», – приводит BBC слова португальца.