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«Манчестер Сити» объявил о переходе Серхио Гомеса официально

 
16 Августа 2022 • 13:30 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.38
21.08 18:30

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Андерлехта» Серхио Гомесом.

Соглашение 21-летнего испанца с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне молодой защитник провёл в составе «Андерлехта» 50 матчей, забив в них семь голов и отдав 15 результативных передач. Напомним, Гомес является воспитанником каталонской «Барселоны», за основную команду которой не провёл ни одной официальной игры.  

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 21 августа против «Ньюкасла». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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