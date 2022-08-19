​Холанн усыпал комплиментами Гвардиолу

Летний новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался по поводу уровня главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Ну, Пепу не нужно было продавать мне этот клуб перед трансфером, это точно. Он особенный тренер, и это было важно для меня. Все мы прекрасно знаем, что он делал для своих клубов, для своих футболистов и для футбола в целом. Я хочу быть частью этого. Думаю, мы можем хорошо повеселиться вместе», - сказал Холанн в интервью для FourFourTwo.

Эрлинг Холанн успел провести за «Манчестер Сити» три матча. В них норвежский нападающий забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.