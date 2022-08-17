«Сток Сити» арендует нападающего «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Лиам Делап следующий сезон проведёт в клубе Чемпионшипа «Сток Сити», сообщает The Athletic.

По информации источника, возможность последующего выкупа игрока не предусматривается.

19-летний Делап — воспитанник «Манчестер», который провёл за основную команду «горожан» в общей сложности шесть матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 1,5 миллиона евро.

Напомним, после двух туров текущего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу лиги, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 21 августа против «Ньюкасла». Начало — в 18:30 по московскому времени.