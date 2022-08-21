«Реал» обозначил претендентов на замену Каземиро

«Реал» рассматривает двух игроков из АПЛ в качестве потенциальной замены, ренее перешедшему в «Манчестер Юнайтед» полузащитнику Каземиро.

По информации Daily Telegraph, «сливочные» проявляют интерес к игроку «Тоттенхэма» Пьеру-Эмилю Хёйбьергу и хавбеку «Ньюкасла» Бруно Гимараэсу.

Действующий контракт 27-летнего Хёйбьерга с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 40 миллионов евро.

24-летний Гимараэс имеет такую же рыночную стоимость, что и футболист «шпор», но его соглашение с «сороками» будет действовать до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» заработает на продаже Каземиро 71 миллион евро. Ещё 12 миллионов испанский клуб сможет получить в виде бонусов.