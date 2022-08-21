«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Сити» в сверхрезультативном матче

В третьем туре «Ньюкасл» принимал «Манчестер Сити» и дай бой чемпиону. Команды создали очень много моментов и прилично забили. Уже в дебюте Илкай Гюндоган отправил мяч в сетку, после чего «Ньюкасл» забивал и забивал. Мигель Альмирон коленом замкнул прострел Аллана Сен-Максимена. Он же ассистировал Каллуму Уилсону на 39-й минуте.

После перерыва Эрлинг Холанн направил мяч в штангу, а Киран Триппьер со штрафного поразил девятку - 3:1. Все же Холанн добился своего после скидки Родри, а Бернарду Силва не запорол момент после идеальной передачи Кевина де Брёйне. «Горожане» продолжали давить, но все же 3:3 и 7 очков для команды Хосепа Гвардиолы, у ее соперника пять очков.