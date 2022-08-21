«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Сити» в сверхрезультативном матче

В третьем туре «Ньюкасл» принимал «Манчестер Сити» и дай бой чемпиону. Команды создали очень много моментов и прилично забили. Уже в дебюте Илкай Гюндоган отправил мяч в сетку, после чего «Ньюкасл» забивал и забивал. Мигель Альмирон коленом замкнул прострел Аллана Сен-Максимена. Он же ассистировал Каллуму Уилсону на 39-й минуте.
После перерыва Эрлинг Холанн направил мяч в штангу, а Киран Триппьер со штрафного поразил девятку - 3:1. Все же Холанн добился своего после скидки Родри, а Бернарду Силва не запорол момент после идеальной передачи Кевина де Брёйне. «Горожане» продолжали давить, но все же 3:3 и 7 очков для команды Хосепа Гвардиолы, у ее соперника пять очков.
Протокол игры
|6'Гюндоган Илкай (0:1)
|(1:1) Альмирон Мигель28'
|(2:1) Уилсон Каллум39'
|(3:1) Триппьер Киран54'
|61'Холанн Эрлинг (3:2)
|64'Силва Бернарду (3:3)
Поуп Ник•Триппьер Киран• 76'Шёр Фабиан• 34'Ботман Свен•Бёрн Дэн90' (Крафт Эмиль (90') •Уиллок Джо70' (Вуд Крис (70') •Гимараэс Бруно• 8'Жоэлинтон• 90'Альмирон Мигель83' (Мёрфи Джейкоб (83') •Уилсон Каллум70' (Лонгстафф Шон (70') •Сен-Максимен Аллан
21 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
для команд второго порядка хорошее усиление
видно было что игроки не готовыми вышли
но в перерыве пеп им, видимо, вставил
холлан да, кривоват, туговат
но как вспомню как жезус со стерлингом с десяток моментов упускали и разводили руками мол на них фол/понос/на ногу наступили и пр. - из двух зол лучше холлан
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