Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Сити» в сверхрезультативном матче

 
21 Августа 2022 • 20:31 Комментировать (4)
Ньюкасл
3:3
Манчестер Сити
окончен

В третьем туре «Ньюкасл» принимал «Манчестер Сити» и дай бой чемпиону. Команды создали очень много моментов и прилично забили. Уже в дебюте Илкай Гюндоган отправил мяч в сетку, после чего «Ньюкасл» забивал и забивал. Мигель Альмирон коленом замкнул прострел Аллана Сен-Максимена. Он же ассистировал Каллуму Уилсону на 39-й минуте.

После перерыва Эрлинг Холанн направил мяч в штангу, а Киран Триппьер со штрафного поразил девятку - 3:1. Все же Холанн добился своего после скидки Родри, а Бернарду Силва не запорол момент после идеальной передачи Кевина де Брёйне. «Горожане» продолжали давить, но все же 3:3 и 7 очков для команды Хосепа Гвардиолы, у ее соперника пять очков.

Протокол игры  
Ньюкасл3:3Манчестер Сити
  6'Гюндоган Илкай (0:1)
(1:1) Альмирон Мигель28'  
(2:1) Уилсон Каллум39'  
(3:1) Триппьер Киран54'  
  61'Холанн Эрлинг (3:2)
  64'Силва Бернарду (3:3)
Поуп НикТриппьер Киран  76'Шёр Фабиан  34'Ботман СвенБёрн Дэн 90' (Крафт Эмиль ( 90') Уиллок Джо 70' (Вуд Крис ( 70') Гимараэс Бруно  8'Жоэлинтон  90'Альмирон Мигель 83' (Мёрфи Джейкоб ( 83') Уилсон Каллум 70' (Лонгстафф Шон ( 70') Сен-Максимен Аллан
Запасные: Ритчи МэттЛасcеллс ДжамалФрейзер РайанДубравка МартинАндерсон Эллиот
Эдерсон МораесУокер КайлСтоунс Джон  53'Аке Натан 21' (Диаш Рубен ( 21') Канселу Жоау  18'Де Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган ИлкайСилва БернардуХоланн ЭрлингФоден Фил
Запасные: Палмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинМбете-Тату ЛюкОртега ШтефанАльварес Хулиан
21 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
roksanvanino2015
21 Августа 2022 в 21:21
у ирисок откровенно докучал обороне сити сен максимен
для команд второго порядка хорошее усиление
NOBODY
21 Августа 2022 в 21:07
жаль, не выстоял Ньюкасл, не дожал помойку ))
roksanvanino2015
21 Августа 2022 в 21:02
думал сити угодит в ту же яму что и челси
видно было что игроки не готовыми вышли
но в перерыве пеп им, видимо, вставил
холлан да, кривоват, туговат
но как вспомню как жезус со стерлингом с десяток моментов упускали и разводили руками мол на них фол/понос/на ногу наступили и пр. - из двух зол лучше холлан
ARTUR
21 Августа 2022 в 20:49
Лучший пока что матч из всех которых я видел в этом сезоне , как же видит поле Де Брейне , как он отдает мячи , очень хорош был Ньюкастл , Сити мог выиграть если бы Лось был более техничен , вот его игра для меня ложка дегтя , ну не люблю я вот этих вот тупорылых бей беги , как его красиво вывели один на один , ну подними ты бошку , нет как лупорезнул и конечно же во вратаря и для сравнения гол конфетка , Кевин ювелирно на Сильву тот мягко , зряче мимо вратаря , Да Лось конечно голеодор , как Роналду , Левандовски ну блин не ко двору он , просто вот смотришь люди вальсируют , очень красиво , наслаждаешся и он тоже танцует , но это приседачь --гопак кокой то , мне режет глаз...хочется эстетики , НО матч бомба ))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вест Хэм 0:2 Брайтон 2.55 3.35 2.85
окончен Лидс 3:0 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити 8.50 5.30 1.42
22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
21:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ньюкасл» – один из самых трудных соперников»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Мы не справились с контратаками «Ньюкасла»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Сити» в сверхрезультативном матче 4
20:26 · Англия. Премьер-лига
Тухель провёл свой 60-й матч в АПЛ, но «Челси» провалил его
20:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн сравнялся со своим отцом по голам за «Манчестер Сити»
20:15 · Англия. Премьер-лига
Эвра заявил, что игроки «Манчестер Юнайтед» получают деньги и наслаждаются жизнью
20:10 · Англия. Премьер-лига
Фоден проводит 100-й матч за «Манчестер Сити» в АПЛ - самый молодой игрок, добравшийся до этого рубежа
19:48 · Англия. Премьер-лига
На вратаря «Бенфики» Влаходимоса есть два претендента
19:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выглядит как борец за выживание – потенциальный владелец
19:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» лишь один раз выиграл в АПЛ, открывая счёт, но проигрывая к перерыву
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Зиеш проведёт переговоры с «Аяксом» слухи
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 31 матче кряду, если открывает счёт
18:59 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Нас погубил пенальти»
18:53 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брайтона»: «Заслуженные успехи»
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Тухель объяснил провал «Челси» 2
Все новости
Рекомендуем