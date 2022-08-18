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«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по Бернарду Силве

 
18 Августа 2022 • 13:25 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.35
21.08 18:30

«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» о покупке звёздного полузащитника Бернарду Силвы, сообщает le10sport.

По информации источника, французский суперклуб предложил за трансфер 28-летнего португальца 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «горожане» готовы расстаться с Силвой не менее чем за 100 миллионов евро.

Напомним, игроком также активно интересуется испанская «Барселона».

Действующий контракт португальца с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бернарду Силва провёл за «Манчестер Сити» 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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