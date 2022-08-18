Канселу: «Жена сказала мне, что «Манчестер Сити» – лучшее место для любого футболиста»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о том, как жена убедила его подписать с клубом новый контракт. Напомним, что португалец присоединился к английскому клубу летом 2019 года из туринского «Ювентуса».

«Перед подписанием нового контракта я поговорил с женой, она поделилась своим честным мнением. Она сказала мне, что «Манчестер Сити» – это сейчас лучшее место для любого футболиста, который выступает на высоком уровне», – цитирует португальца официальный сайт «горожан».

Напомним, что Канселу вошёл в символическую сборную Английской премьер-лиги прошлого сезона. Португалец за три года успел выиграл два чемпионских титула АПЛ.