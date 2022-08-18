«Ньюкасл» не теряет надежд на подписание бразильца, оценённого более чем в 30 млн евро

«Ньюкасл» продолжает попытки приобрести нападающего «Уотфорда» Жуана Педро.

Как сообщалось ранее, «Уотфорд» отказался продавать 20-летнего футболиста. Сегодня «Ньюкасл» сделал второе предложение по Педро на сумму более чем в 30 млн евро, но снова получил отказ, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Несмотря на это, руководство «сорок» продолжает настаивать на трансфере и готово вернуться с ещё более выгодным предложением в ближайшее время.

Жуан Педро провёл 78 матчей за «Уотфорд», записав в свой актив 14 забитых мячей и пять результативных передач. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 14 млн евро.