Гвардиола - самый неприятный соперник для нынешнего тренера «Ньюкасла»

После двух побед в стартовых турах английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» отправился в Ньюкасл. Статистика благоволит «горожанам» - дело в том, что Эдди Хау, нынешний наставник клуба, не очень-то удачно действует против Хосепа Гвардиолы - он проиграл ему все десять предыдущих поединков в качестве тренера сперва «Борнмута», а затем «Ньюкасла». В прошлом сезоне, в частности, «Манчестер Сити» выиграл оба матча с разгромным счетом - 0:4 и 0:5.

В третьем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» принимает дома «Манчестер Сити», онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.