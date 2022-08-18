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​Фанат «Манчестер Сити» не сможет ходить на футбол три года

 
18 Августа 2022 • 15:59 Комментировать (2)
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.35
21.08 18:30

Суд Манчестера вынес наказание для Дэниела Поттса – фаната «Манчестер Сити», выбежавшего на поле после последнего матча команды в прошлом сезоне. Болельщик выплатит штраф в размере 658 фунтов, а также не сможет посещать футбольные матчи на протяжении ближайших трёх лет.

Несмотря на предупреждения на стадионе «Этихад», Дэниел Поттс после финального свистка в майском матче «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» преодолел ограждения и выбежал на поле. Позже 26-летний фанат извинился за свои действия, что, впрочем, не спасло его от ответственности, сообщает ITV.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 21 августа – в гостях у «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (2)
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ингерман
18 Августа 2022 в 16:11
ай заплатице мне 658 хфунцев я тоже 3 хода не буду хадить на хфуцбольные мачи.. )))
Горчица+
18 Августа 2022 в 16:35
Как же "пух и перья" без тебя будут? Зульфия с горя в монастырь уйдёт...))))
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