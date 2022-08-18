​Фанат «Манчестер Сити» не сможет ходить на футбол три года

Суд Манчестера вынес наказание для Дэниела Поттса – фаната «Манчестер Сити», выбежавшего на поле после последнего матча команды в прошлом сезоне. Болельщик выплатит штраф в размере 658 фунтов, а также не сможет посещать футбольные матчи на протяжении ближайших трёх лет.

Несмотря на предупреждения на стадионе «Этихад», Дэниел Поттс после финального свистка в майском матче «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» преодолел ограждения и выбежал на поле. Позже 26-летний фанат извинился за свои действия, что, впрочем, не спасло его от ответственности, сообщает ITV.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 21 августа – в гостях у «Ньюкасла».