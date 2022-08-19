Бернарду Силва не против перейти в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» настроен выиграть борьбу за атакующего полузащитника «Манчестер Сити» у «Барселоны».

«Горожане» не собираются продавать одного из своих лидеров, запрашивая за него порядка 100 млн евро. В «ПСЖ» понимают, что «Барселоне» будет крайне трудно удовлетворить данное требование, поэтому намерен предпринять дополнительные усилия для подписания 28-летнего португальца, информирует журналист Лоик Танзи. Согласно источнику, Силва высоко оценивает проект «ПСЖ» и не против провести переговоры.

Ранее сообщалось, что атакующий хавбек был рад возможности перебраться в «Барселону», однако не планировал форсировать переход, поскольку всем доволен в своём нынешнем клубе.