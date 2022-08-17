Гвардиола заинтересован в Гордоне

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон привлёк внимание «Манчестер Сити», сообщает The Times.

По информации источника, 21-летний англичанин очень нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле. Также отмечается, что интерес к Гордону проявлял и «Тоттенхэм», однако «ириски» отказались продавать «шпорам» сразу двух своих игроков в текущее трансферное окно. Напомним, ранее из «Эвертона» в «Тоттенхэм» перешёл бразильский нападающий Ришарлисон.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику также проявляет лондонский «Челси», который готов заплатить за игрока молодёжной сборной Англии 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провёл в составе «Эвертона» 40 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает молодого англичанина в 20 миллионов евро.