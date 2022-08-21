Ширер объяснил, почему «Ньюкасл» - грозный соперник для «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Ньюкасла» и лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер поделился своим мнением по поводу предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Он призвал горожан всерьез отнестись к сопернику, который эффективно тратит деньги и выступает.

- «Ньюкасл» - пример клуба, который эффективно тратит деньги, в отличие от «Эвертона». Фаны довольны прогрессом команды. Если они сделают еще одно-два усиления до закрытия трансферного окна, то наверняка станут «лучшими из остальных», - цитирует Ширера BBC Sport.

В третьем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» примет дома «Манчестер Сити», онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.