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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер объяснил, почему «Ньюкасл» - грозный соперник для «Манчестер Сити»

21 Августа 2022 • 18:25 Комментировать
Ньюкасл
2:1
Манчестер Сити
8.50 5.30 1.42
1-й тайм
 

Бывший футболист «Ньюкасла» и лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер поделился своим мнением по поводу предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Он призвал горожан всерьез отнестись к сопернику, который эффективно тратит деньги и выступает.

- «Ньюкасл» - пример клуба, который эффективно тратит деньги, в отличие от «Эвертона». Фаны довольны прогрессом команды. Если они сделают еще одно-два усиления до закрытия трансферного окна, то наверняка станут «лучшими из остальных», - цитирует Ширера BBC Sport.

В третьем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» примет дома «Манчестер Сити», онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.

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Ньюкасл Алан Ширер
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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окончен Лидс 3:0 Челси
Идет 45 минута Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 8.50 5.30 1.42
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