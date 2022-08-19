Гвардиола: «Трансферная кампания «Манчестер Сити» завершена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не рассчитывает на новые приобретения в последние недели трансферного окна.

«Завершена ли трансферная кампания «Манчестер Сити»? Очевидно, да. Но если кто-то уйдёт или возникнет проблема, которую мы не ожидаем, всякое может произойти», - сказал Гвардиола в пятницу на пресс-конференции.

Напомним, что летом в «Манчестер Сити» перешли Эрлинг Холанн, Кэлвин Филлипс и Серхио Гомес. Также к команде присоединился Хулиан Альварес, которого клуб подписал ещё в начале календарного года.

В воскресенье, 21 августа, «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Ньюкасла».