Бернарду Силва может стать игроком «Барселоны» в следующем году

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва станет игроком «Барселоны» в следующем году, если каталонцы не смогут заплатить за португальца, требуемые «горожанами» 100 миллионов евро, в текущее трансферное окно, сообщает журналист Альфредо Мартинес.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва готов продлить контракт с английским клубом. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с «горожанами» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

Напомним, что Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году за 50 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «горожан» 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.