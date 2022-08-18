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Бернарду Силва может стать игроком «Барселоны» в следующем году

 
18 Августа 2022 • 11:47 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.35
21.08 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва станет игроком «Барселоны» в следующем году, если каталонцы не смогут заплатить за португальца, требуемые «горожанами» 100 миллионов евро, в текущее трансферное окно, сообщает журналист Альфредо Мартинес.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва готов продлить контракт с английским клубом. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с «горожанами» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

Напомним, что Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году за 50 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «горожан» 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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