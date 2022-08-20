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Канселу: «Пока моей девушки нет, мы живём вместе с Бернарду»

 
20 Августа 2022 • 14:07 Комментировать (5)
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
9.00 4.90 1.35
21.08 18:30

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о своих отношениях с партнёром по команде Бернарду Силвой.

По словам португальца, полузащитник «горожан» сейчас живёт в его доме.

«Пока моей девушки нет, мы живём вместе», — цитирует Канселу Record с ссылкой на Eleven Sports.

Напомним, что Канселу и Бернарду также вместе защищают цвета национальной сборной Португалии. Кроме того, оба игрока выступали за молодёжную команду «Бенфики» и являются ровесниками.  

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 21 августа в гостях против «Ньюкасла». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва Жоау Канселу
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
20 Августа 2022 в 14:45
через пару лет - Канселу - мы живем вместе с Силвой, девушки у меня нет... )))))))))))
NOBODY
20 Августа 2022 в 14:43
зря дзюба в сити не перешел....
Alex1972
20 Августа 2022 в 14:41
Гелевый : Пока нет Бадра - я живу с Пастором...💋... А-ха-ха-ха...
andi
20 Августа 2022 в 14:31
Подозрительно это.
NOBODY
20 Августа 2022 в 14:14
ну и кто лучше, девушка или партнер Силва? м?
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