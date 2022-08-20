Канселу: «Пока моей девушки нет, мы живём вместе с Бернарду»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о своих отношениях с партнёром по команде Бернарду Силвой.

По словам португальца, полузащитник «горожан» сейчас живёт в его доме.

«Пока моей девушки нет, мы живём вместе», — цитирует Канселу Record с ссылкой на Eleven Sports.

Напомним, что Канселу и Бернарду также вместе защищают цвета национальной сборной Португалии. Кроме того, оба игрока выступали за молодёжную команду «Бенфики» и являются ровесниками.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 21 августа в гостях против «Ньюкасла». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.