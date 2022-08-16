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В «Барселоне» надеются, что хорошие отношения с «Манчестер Сити» помогут с подписанием Бернарду Силвы

 
16 Августа 2022 • 20:40 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.38
21.08 18:30

«Барселона» не отказывается от планов по приобретению атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Недавно в Англии сообщили, что «горожане» не отпустят звёздного португальца, если «Барселона» не согласится заплатить за трансфер 100 млн евро. Как утверждает Marca, каталонский клуб даже не думает тратить такую сумму, но всё ещё твёрдо намерен оформить подписание Силвы. Предложение пока не сделано, но будет отправлено в скором времени, и в «Барселоне» верят, что хорошие отношения с руководством «Манчестер Сити» сыграют определяющую роль в осуществлении столь непростой сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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