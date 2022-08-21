Гвардиола: «Ньюкасл» – один из самых трудных соперников»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впечатлён игрой сегодняшних оппонентов.

Встреча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити», прошедшая в рамках третьего тура Премьер-лиги, завершилась результативной ничьей – 3:3. Гости уступали со счётом 1:3 до 60-й минуты, но сумели перевернуть игру.

«Настоящее футбольное зрелище. Мы хорошо начали, но затем стали проигрывать дуэли и позволять им убегать в контратаки. Случались отрезки, когда соперник смотрелся гораздо лучше нас.

«Ньюкасл» – один из самых трудных оппонентов. Сегодня «Лидс» обыграл «Челси» (3:0), что показывает, насколько сложна Премьер-лига и как сильно мы преуспели за последние пять лет в этих условиях», – отметил испанский специалист.