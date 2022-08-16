«Манчестер Сити» включился в борьбу за Кунью

«Манчестер Сити» заинтересован в нападающем мадридского «Атлетико» Матеусе Кунье, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, руководство «Атлетико» не готово продавать 23-летнего бразильца менее чем за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Куньи с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард провёл за «Атлетико» 37 матчей, в которых забил семь голов и отдал столько же результативных передач.