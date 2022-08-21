Хау: «Мы плохо начали, но потом стали угрозой»

В матче третьего тура «Ньюкасл» пропустил целых три мяча, но также и забил три, это случилось в игре не с кем-нибудь, а с «Манчестер Сити». Наставник «сорок» Эдди Хау прокомментировал итоги матча, выразив удовлетворение тем, как команда отреагировала на пропущенный в начале игры гол.

- Начали плохо, не могли играть так, как хотели. Но потом нашли силы переломить ход игры. Для этого пришлось рисковать, но в футболе необходимо идти на риск, нельзя просто сидеть и думать, что все хорошо. Мои футболисты выполнили все установки, а также очень остро контратаковали, - цитирует слова Хау Sky Sports.