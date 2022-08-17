«Ньюкасл» готов выложить более 30 миллионов евро за игрока «Уотфорда»

«Ньюкасл» этим летом может усилиться нападающим «Уотфорда» Жуаном Педро. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шершни» на днях уже отклонили предложение «сорок», которое составило 30 миллионов евро.

Если верить источнику, «Ньюкасл» не намерен сдаваться и в ближайшие дни хочет сделать новое предложение. Также «Уотфорд» может продать своего полузащитника Исмаила Сарра, которого связывают с переходом в «Кристал Пэлас».

Напомним, что «Ньюкасл» до конца трансферного окна намерен усилиться новым нападающим. Главного тренера Эдди Хау не устраивает нынешний выбор, который включает Каллума Уилсона и Криса Вуда.