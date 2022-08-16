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Гомес: «Я обсудил переход в «Манчестер Сити» с Компани»

 
16 Августа 2022 • 13:39 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
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21.08 18:30
Новичок «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал, что уже успел обсудить свой переход в стан «горожан» с бывшим капитаном клуба Венсаном Компани, который ныне возглавляет «Бёрнли». Напомним, что Гомес выступал под руководством бельгийца в «Андерлехте».

«Я поговорил с Компани и обсудил переход в «Манчестер Сити». Он поддержал меня и был очень рад. Венсан сказал, что это огромный шаг вперёд в карьере», – поделился Гомес в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Гомес должен заменить в клубе Александра Зинченко, который ранее перешёл в лондонский «Арсенал» за 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Венсан Компани Серхио Гомес Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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