Гомес: «Я обсудил переход в «Манчестер Сити» с Компани»

Новичок «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал, что уже успел обсудить свой переход в стан «горожан» с бывшим капитаном клуба Венсаном Компани, который ныне возглавляет «Бёрнли». Напомним, что Гомес выступал под руководством бельгийца в «Андерлехте».

«Я поговорил с Компани и обсудил переход в «Манчестер Сити». Он поддержал меня и был очень рад. Венсан сказал, что это огромный шаг вперёд в карьере», – поделился Гомес в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Гомес должен заменить в клубе Александра Зинченко, который ранее перешёл в лондонский «Арсенал» за 35 миллионов евро.