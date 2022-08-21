Гвардиола восхищён наставником «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отдал должное своему коллеге Эдди Хау, возглавляющему «Ньюкасл».

В сегодняшнем противостоянии команде Гвардиолы пришлось серьёзно потрудиться, чтобы избежать поражения от «сорок» (3:3).

«Эдди Хау входит в число топ-тренеров, – заявил после матча испанец. – Он возглавил «Ньюкасл» в очень непростых условиях, и при нём команда постоянно прибавляет. Они стараются навязывать свою игру любому сопернику. У них есть всё: скорость, качество. Играть с таким «Ньюкаслом» крайне тяжело», – сказал Гвардиола.

После трёх туров Премьер-лиги в активе «Манчестер Сити» семь набранных очков, у «Ньюкасла» – пять.