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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уход Депая не позволит «Барселоне» зарегистрировать Кунде

 
18 Августа 2022 • 14:12 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.40 3.70 2.05
21.08 23:00

Уход нападающего Мемфиса Депая не поможет «Барселоне» зарегистрировать французского защитника Жюля Кунде на матчи чемпионата Испании, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» для регистрации Кунде необходимо заработать с продаж не менее 20 миллионов евро. По информации Ромеро, после ухода Депая каталонскому клубу потребуется ещё 8-10 миллионов евро. Сам 28-летний форвард близок к переходу в туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне Депай провёл за «Барселону» 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Свой следующий матч «сине-гранатовые» проведут 21 августа против клуба «Реал Сосьедад». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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