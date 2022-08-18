Уход Депая не позволит «Барселоне» зарегистрировать Кунде

Уход нападающего Мемфиса Депая не поможет «Барселоне» зарегистрировать французского защитника Жюля Кунде на матчи чемпионата Испании, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» для регистрации Кунде необходимо заработать с продаж не менее 20 миллионов евро. По информации Ромеро, после ухода Депая каталонскому клубу потребуется ещё 8-10 миллионов евро. Сам 28-летний форвард близок к переходу в туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне Депай провёл за «Барселону» 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Свой следующий матч «сине-гранатовые» проведут 21 августа против клуба «Реал Сосьедад». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.