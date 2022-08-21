«Барселона» продолжает интересоваться Галаном

«Барселона» продолжает интересоваться левым защитником «Сельты» Хави Галаном, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, вариант с подписанием защитника «Челси» Маркоса Алонсо по-прежнему актуален, однако в случае срыва сделки каталонский клуб готов переключиться на 27-летнего испанца.

Действующий контракт Галана с «Сельтой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 12 миллионов евро. Точно в такую же сумму оценивается и Алонсо, чьё соглашение с «синими» будет действовать ещё один год.

В минувшем сезоне Галан провёл в чемпионате Испании 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.