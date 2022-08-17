«Барселона» знает, что должна продать игроков для соблюдения финансового фэйр-плей

Каталонская «Барселона» намерена расстаться с рядом футболистов до окончания трансферного окна. По информации от Mundo Deportivo, в клубе уже понимают, что сокращение зарплаты лидеров не поможет решить финансовые проблемы.

Согласно сведениям от источника, более целесообразным вариантов руководство «сине-гранатовых» считает продажу игроков. Напомним, что главным кандидатом на выход является полузащитник Френки де Йонг, которого хотят заполучить «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также уйти могут нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Мемфиса Депай.

В первом туре нового сезона Ла Лиги «Барселона» у себя дома сыграла вничью 0:0 с «Райо Вальекано».