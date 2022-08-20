Новым клубом Юмтити станет аутсайдер Серии А

Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити очень близок к переезду в итальянскую Серию А. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, к трансферу француза очень близок «Лечче», который в прошлом сезоне выступал в Серии Б.

Напомним, что после травмы колена в 2019 году, Юмтити не смог оправиться и потерял место в основном составе «Барселоны». Ранее француз был железным игроком стартовой обоймы.

Юмтити является чемпионом мира в составе сборной Франции, но вряд ли наставник «синих» Дидье Дешам возьмёт защитника на следующий Мундиаль в Катаре, который состоится с ноября по декабрь.