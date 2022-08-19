У Обамеянга сломалась его Ferrari

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прекрасно чувствует себя в Каталонии - и даже если случаются мелкие неприятности, вроде поломки его Ferrari, не особо унывает.

Ситуацию заприметили на одной из парковок фанаты «Барселоны», которые облепили машину Обамеянга и сняли на видео процесс ее погрузки на эвакуатор. При этом заводиться машина заводилась, но от передвижения на ней Обамеянг воздержался.

В ходе погрузки своего болида на эвакуатор нападающий «Барселоны» общался с фанатами, которые все, как один, называли габонца «Ауба», и даже пытался отвечать на их беззлобные шутки.