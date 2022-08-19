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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Обамеянга сломалась его Ferrari

 
19 Августа 2022 • 19:06 Комментировать (3)
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.60 2.15
21.08 23:00

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прекрасно чувствует себя в Каталонии - и даже если случаются мелкие неприятности, вроде поломки его Ferrari, не особо унывает.

Ситуацию заприметили на одной из парковок фанаты «Барселоны», которые облепили машину Обамеянга и сняли на видео процесс ее погрузки на эвакуатор. При этом заводиться машина заводилась, но от передвижения на ней Обамеянг воздержался.

В ходе погрузки своего болида на эвакуатор нападающий «Барселоны» общался с фанатами, которые все, как один, называли габонца «Ауба», и даже пытался отвечать на их беззлобные шутки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (3)
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zurukukkkk
19 Августа 2022 в 19:51
ждем инфу про сломанный унитаз!:)
Alex1972
19 Августа 2022 в 19:17
Машина не часы - не стыришь... Тем более поломанную... А может он просто не хочет в Челси?... Хе-хе...
ARTUR
19 Августа 2022 в 19:08
И что ?? Не на чем доехать на тренировку ?! Или это клич скинутся ??
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