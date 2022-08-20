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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде может покинуть «Барселону» бесплатно

 
20 Августа 2022 • 11:44 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.60 2.15
21.08 23:00

Новобранец «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть каталонский клуб в статусе свободного агента, если «сине-гранатовые» не смогут зарегистрировать футболиста на матчи чемпионата Испании до конца текущего трансферного окна, сообщает журналист Адриа Сольдевила.

По информации источника, в контракте французского футболиста есть пункт, позволяющий ему покинуть команду.

Напомним, 23-летний Кунде перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года из «Севильи». Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Защитник заключил с «сине-гранатовыми» пятилетний контракт, но до сих пор не провёл за свою новую команду ни одного официального матча.

Ранее сообщалось, что Кунде пропустит матч 2-го тура чемпионата Испании против клуба «Реал Сосьедад», который состоится 21 августа в 23:00 по московскому времени.

 

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Барселона Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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