Кунде может покинуть «Барселону» бесплатно

Новобранец «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть каталонский клуб в статусе свободного агента, если «сине-гранатовые» не смогут зарегистрировать футболиста на матчи чемпионата Испании до конца текущего трансферного окна, сообщает журналист Адриа Сольдевила.

По информации источника, в контракте французского футболиста есть пункт, позволяющий ему покинуть команду.

Напомним, 23-летний Кунде перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года из «Севильи». Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Защитник заключил с «сине-гранатовыми» пятилетний контракт, но до сих пор не провёл за свою новую команду ни одного официального матча.

Ранее сообщалось, что Кунде пропустит матч 2-го тура чемпионата Испании против клуба «Реал Сосьедад», который состоится 21 августа в 23:00 по московскому времени.