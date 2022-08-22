«Барселона» забила четыре мяча «Реал Сосьедад» и одержала первую победу в сезоне

«Барселона» не стала отставать от мадридского «Реала», который выиграл со счетом 4:1 у «Сельты», и также выиграла свой матч у «Реал Cосьедада».

Долгое время на табло держался ничейный счет, но в итоге Усман Дембеле забил второй мяч, а за ним тут же последовал и третий, после чего баски, по сути, сдались.

Точку в матче поставил Ансу Фати с передачи Левандовски, который записал на свой счет два гола.