«Барселона» забила четыре мяча «Реал Сосьедад» и одержала первую победу в сезоне

«Барселона» не стала отставать от мадридского «Реала», который выиграл со счетом 4:1 у «Сельты», и также выиграла свой матч у «Реал Cосьедада».
Долгое время на табло держался ничейный счет, но в итоге Усман Дембеле забил второй мяч, а за ним тут же последовал и третий, после чего баски, по сути, сдались.
Точку в матче поставил Ансу Фати с передачи Левандовски, который записал на свой счет два гола.
Протокол игры
|1'Левандовски Роберт (0:1)
|(1:1) Исак Александр6'
|66'Дембеле Усман (1:2)
|69'Левандовски Роберт (1:3)
|79'Фати Ансу (1:4)
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо 21'78' (Горосабел Андони (78') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 41'Муньос Айхен•Субименди Мартин•Браис Мендес•Мерино Микель78' (Каррикабуру Хон (78') •Сильва Давид71' (Чо Мохамед-Али (71') •Исак Александр70' (Наварро Роберто (70') •Кубо Такефуса71' (Туррьентес Беньят (71')
Тер Штеген Марк-Андре•Араухо Рональд• 51'Кристенсен Андреас•Гарсия Эрик•Де Йонг Френки85' (Кесси Франк (85') •Гави85' (Роберто Серхи (85') •Дембеле Усман72' (Альба Жорди (72') •Педри•Торрес Ферран64' (Фати Ансу (64') •Бальде Алехандро64' (Рафинья Диас (64') •Левандовски Роберт
21 августа. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
всех cules - с такой нужной победой!
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