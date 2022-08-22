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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» забила четыре мяча «Реал Сосьедад» и одержала первую победу в сезоне

 
22 Августа 2022 • 00:54 Комментировать (2)
Реал Сосьедад
1:4
Барселона
окончен

«Барселона» не стала отставать от мадридского «Реала», который выиграл со счетом 4:1 у «Сельты», и также выиграла свой матч у «Реал Cосьедада».

Долгое время на табло держался ничейный счет, но в итоге Усман Дембеле забил второй мяч, а за ним тут же последовал и третий, после чего баски, по сути, сдались.

Точку в матче поставил Ансу Фати с передачи Левандовски, который записал на свой счет два гола.

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:4Барселона
  1'Левандовски Роберт (0:1)
(1:1) Исак Александр6'  
  66'Дембеле Усман (1:2)
  69'Левандовски Роберт (1:3)
  79'Фати Ансу (1:4)
Ремиро АлехандроАриц Элустондо  21' 78' (Горосабел Андони ( 78') Субельдия ИгорЛе Норман Робен  41'Муньос АйхенСубименди МартинБраис МендесМерино Микель 78' (Каррикабуру Хон ( 78') Сильва Давид 71' (Чо Мохамед-Али ( 71') Исак Александр 70' (Наварро Роберто ( 70') Кубо Такефуса 71' (Туррьентес Беньят ( 71')
Запасные: Гевара АндерИльяраменди АсьерУрко ГонсалесБарренечеа АндерСубиаурре АндониПачеко ХонОласагасти Хон
Тер Штеген Марк-АндреАраухо Рональд  51'Кристенсен АндреасГарсия ЭрикДе Йонг Френки 85' (Кесси Франк ( 85') Гави 85' (Роберто Серхи ( 85') Дембеле Усман 72' (Альба Жорди ( 72') ПедриТоррес Ферран 64' (Фати Ансу ( 64') Бальде Алехандро 64' (Рафинья Диас ( 64') Левандовски Роберт
Запасные: Депай МемфисПенья ИньякиПике ХерардОбамеянг Пьер-ЭмерикPablo TorreПьянич МиралемТенас Арнау
21 августа. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Шарипов Тахир
22 Августа 2022 в 01:06
Удивительные обстоятельства сопровождают игру Барселоны. Барса на своем поле не может обыграть достаточно слабую команду Райо Валекано, но при этом крупно обыгрывает более сильный Реал Сосьедад на их поле. Может быть, это признак такого резкого прогресса после первого матча в этом сезоне?! В любом случае, это очень неплохой результат - три очка, весьма качественные голы, открыт счет голам Левандовского. При этом нельзя сказать, что все в ажуре. Но признаки прогресса появляются. Будем надеяться, что далеко от себя Барса не отпустит Реал и будет бороться за чемпионство в Ла Лиге!
pol-black
22 Августа 2022 в 01:00
пока что разброд и шатание. Лёва молодец, доказал что полезен. в обороне бардак. Торрес и Гарсия - два чудика-косячника. Фати умничка! Дембеле тоже неплохо отыграл. но со стилем пока хрень полная. закидухи вперёд, сыгранности не видно. ладно, начало сезона пока, надеюсь наладится.
всех cules - с такой нужной победой!
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окончен Атлетик Б 1:0 Валенсия 1.75 3.60 5.00
окончен Атлетико М 0:2 Вильярреал 1.90 3.40 4.50
окончен Реал Сосьедад 1:4 Барселона 3.40 3.60 2.10
22.08  21:00 Эльче ... Альмерия 2.40 3.20 3.10
22.08  23:00 Жирона ... Хетафе 2.70 2.80 3.05
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